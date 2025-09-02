Алькарас вышел в полуфинал US Open, не проиграв ни сета

Карлос Алькарас обыграл 21-ю ракетку мира Иржи Лехечку в 1/4 финала US Open.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

Испанец вышел в девятый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере и третий – на US Open.

Вторая ракетка мира на пути в 1/2 финала не проиграл ни одного сета и уступил всего один гейм на своей подаче.

Алькарас одержал 59-ю победу в сезоне, проиграв при этом лишь шесть встреч. Также он выиграл 35 из 36 последних матчей.

Дальше он встретится с Новаком Джоковичем или Тэйлором Фрицем .