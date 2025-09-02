  • Спортс
  Парень Соболенко о Джоковиче: «Новак – величайший спортсмен с точки зрения настроя и проницательности»
Парень Соболенко о Джоковиче: «Новак – величайший спортсмен с точки зрения настроя и проницательности»

Георгиос Франгулис рассказал об отношениях с Новаком Джоковичем.

В прошлом месяце Джокович и Франгулис стали инвесторами футбольного клуба «Ле-Ман» из второй лиги Франции.

– Теперь вы вместе с Джоковичем работаете над клубом «Ле-Ман». Как вы ладите друг с другом?

– Новак всегда был моим кумиром, еще задолго до того, как мы подружились. Я всегда восхищался его достижениями. Когда появилась возможность инвестировать в «Ле-Ман», я решил присоединиться к проекту и привел несколько инвесторов, которые идеально подходили. Раз уж мы заговорили об инвестициях в спорт, я бы сказал, что Новак – величайший спортсмен с точки зрения настроя и проницательности.

Он сразу же влюбился в проект. К нам также присоединились Фелипе Масса и Кевин Магнуссен. Это идеально сочетается с наследием «Ле-Мана» и его знаменитой гонкой. Мне нравится быть рядом с Новаком и учиться у него. И я думаю, это идет ему на пользу. Он всю жизнь играет на теннисном корте, поэтому ему интересно открывать для себя новые горизонты. Он отличный слушатель, очень интересующийся бизнесом, политикой – всем. Поэтому любой разговор всегда увлекательный и интересный.

– Какой разговор с Джоковичем вам особенно запомнился?

– Мы говорим обо всем – от еды до футбола, тенниса... можем говорить часами. Мы много говорили об Oakberry (Франгулис – сооснователь компании Oakberry, которая продает боулы и смузи на основе ягод асаи – Спортс’’). Он обожает этот проект, потому что очень сосредоточен на здоровье и заботе о теле. Мне повезло, что у меня есть возможность учиться у него, а также у Арины [Соболенко].

– Есть ли какие-то сходства в менталитете Арины и Новака?

– Ей тоже интересно с ним общаться. Ей приятно перенимать опыт человека, достигшего таких высот. Они действительно общаются, и в этих беседах она больше слушает – и как иначе? Любой теннисист был бы рад возможности побеседовать с Новаком, – сказал Франгулис в интервью Clay.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: claytenis.com
