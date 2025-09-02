45-летняя Винус вышла в четвертьфинал US Open в паре с Фернандес
Винус Уильямс и Лейла Фернандес вышли в четвертьфинал парного US Open.
Они обыграли Екатерину Александрову и Чжан Шуай – 6:3, 6:4.
45-летняя американка вышла в четвертьфинал парного «Шлема» впервые с 2016 года. В одиночке до этой стадии последний раз она доходила на «Уимблдоне»-2017.
За выход в полуфинал Уильямс и Фернандес сыграют с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
