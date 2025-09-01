Музетти вышел в 1/4 US Open. Теперь у него есть четвертьфиналы «Больших шлемов» на всех покрытиях
Лоренцо Музетти обыграл Хауме Муньяра в четвертом круге US Open – 6:3, 6:0, 6:1.
Итальянец впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Нью-Йорке. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это третий раз – первый был на «Уимблдоне»-2024, второй – на «Ролан Гаррос»-2025.
Музетти одержал 30-ю победу в сезоне.
Теперь итальянский №2 сыграет с Янником Синнером или Александром Бубликом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
