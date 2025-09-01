Андреева и Шнайдер третий раз в сезоне вышли в четвертьфинал «Большого шлема»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open.
Сегодня пятые сеяные обыграли Суко Аояму и Яфань Ван – 7:5, 6:2.
Россиянки третий раз в сезоне вышли в четвертьфинал «Большого шлема». Лишь на «Уимблдоне» они не дошли до 1/4 – проиграли в третьем круге.
Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс или Марта Костюк и Елена Габриэла Рузе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
