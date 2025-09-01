Оже-Альяссим в матче с Рублевым пятый раз обыграл соперника из топ-20 на «Шлеме»
Феликс Оже-Альяссим обыграл Андрея Рублева в 4-м круге US Open – 7:5, 6:3, 6:4.
Оже-Альяссим пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 на турнире «Большого шлема» (при семи поражениях).
За счет этой победы он четвертый раз вышел в четвертьфинал «Шлема», где сыграет с Алексом де Минауром. Теперь у канадца есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
