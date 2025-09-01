Джон Изнер: «Сыграть пятисетовик с Полом и не отдать подачу – какой-то абсурд. Может, Бублик доставит Синнеру беспокойство?»
Джон Изнер прокомментировал победу Александра Бублика над Томми Полом на US Open.
Казахстанец выиграл у Пола со счетом 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:7(5), 6:1.
«Сыграть пятисетовик с Томми и ни разу не отдать подачу – это какой-то абсурд. Может, Бублик сумеет доставить Синнеру беспокойство?» – твитнул Изнер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @JohnIsner
