Джон Изнер: «Сыграть пятисетовик с Полом и не отдать подачу – какой-то абсурд. Может, Бублик доставит Синнеру беспокойство?»

Джон Изнер прокомментировал победу Александра Бублика над Томми Полом на US Open.

Казахстанец выиграл у Пола со счетом 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:7(5), 6:1.

«Сыграть пятисетовик с Томми и ни разу не отдать подачу – это какой-то абсурд. Может, Бублик сумеет доставить Синнеру беспокойство?» – твитнул Изнер .