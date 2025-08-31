Лехечка впервые вышел в четвертьфинал US Open и дебютирует в топ-20

21-я ракетка мира Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал US Open.

Он победил Адриана Маннарино – 7:6(4), 6:4, 2:6, 6:2.

Чех второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» – в 2023-м он дошел до этой стадии на Australian Open . Он стал пятым игроком, рожденным в XXI веке, который вышел в четвертьфинал на всех хардовых «Шлемах» – после Янника Синнера , Карлоса Алькараса , Бена Шелтона и Феликса Оже-Альяссима .

В обновленном рейтинге 23-летний Лехечка дебютирует в топ-20. Сейчас в живом рейтинге он идет 15-м.

В четвертьфинале он поборется с Алькарасом или Артуром Риндеркнешем.