Лехечка впервые вышел в четвертьфинал US Open и дебютирует в топ-20
21-я ракетка мира Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал US Open.
Он победил Адриана Маннарино – 7:6(4), 6:4, 2:6, 6:2.
Чех второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» – в 2023-м он дошел до этой стадии на Australian Open. Он стал пятым игроком, рожденным в XXI веке, который вышел в четвертьфинал на всех хардовых «Шлемах» – после Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Бена Шелтона и Феликса Оже-Альяссима.
В обновленном рейтинге 23-летний Лехечка дебютирует в топ-20. Сейчас в живом рейтинге он идет 15-м.
В четвертьфинале он поборется с Алькарасом или Артуром Риндеркнешем.
