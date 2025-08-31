Пегула вышла в четвертьфинал US Open второй год подряд

Джессика Пегула сыграет в четвертьфинале US Open второй год подряд.

Американка победила в четвертом круге 58-ю ракетку мира Энн Ли – 6:1, 6:2. Она 15-й раз подряд выиграла матч против соперницы из-за пределов топ-50.

Пегула вышла в третий четвертьфинал US Open за последние четыре года. Вообще она восьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» – при этом победила она только один раз, на прошлогоднем US Open, где в итоге дошла до финала.

Дальше Пегула встретится с победительницей матча между Барборой Кречиковой и Тэйлор Таунсенд.