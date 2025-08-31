Пегула вышла в четвертьфинал US Open второй год подряд
Джессика Пегула сыграет в четвертьфинале US Open второй год подряд.
Американка победила в четвертом круге 58-ю ракетку мира Энн Ли – 6:1, 6:2. Она 15-й раз подряд выиграла матч против соперницы из-за пределов топ-50.
Пегула вышла в третий четвертьфинал US Open за последние четыре года. Вообще она восьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» – при этом победила она только один раз, на прошлогоднем US Open, где в итоге дошла до финала.
Дальше Пегула встретится с победительницей матча между Барборой Кречиковой и Тэйлор Таунсенд.
Где Медведев будет в следующем году?18750 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости