Бублик о перерыве перед US Open: «Я немного заскучал по теннису и смотрел каждый чертов матч в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме»

Александр Бублик рассказал, чем ему помог перерыв перед US Open.

Казахстанец проводит первый турнир за месяц. Он впервые вышел во вторую неделю US Open.

– Все говорят о том, что я выиграл уже 10 матчей подряд (11, так как интервью было взято до победы над Томми Полом – Спортс’‘) – но я перезагрузился после того, как выиграл титулы в Гштааде и Китцбюэле. Для меня US Open – это первый турнир в сезоне. Я его так воспринимаю, потому что я никогда тут хорошо не играл. Мне всегда здесь было тяжело, потому что у меня и не было на самом деле времени на отдых.

Я пропускал «Мастерс» в Цинциннати, и это все равно никогда не помогало. И я сказал: хорошо, тогда я использую это время, чтобы собрать свое тело, поработать и в каком-то понимании переосмыслить структуру сезона. Я играл везде, где это было необходимо, чтобы вернуть свой рейтинг, который у меня был последние шесть-семь лет. Потом, [достигнув этого], я сказал: ладно, теперь я могу остановиться, а потом начнем с US Open и турниров после него, будто это новый сезон.

Так что, думаю, это и правда мне помогло, потому что я немного заскучал по теннису, когда был дома в России. Я смотрел целиком турниры в Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлеме. Я вообще все смотрел. Каждый чертов матч, каждый матч, который меня интересовал. Я немного скучал по этому, и был рад увидеть моих коллег, я бы рад увидеть людей. Когда я пришел в ресторан [для участников US Open], люди смотрели на меня и такие: «О, ты решил сыграть!» Так что было весело, и я этим наслаждаюсь вот эти пару дней. А обычно мне надоедает видеть одни и те же лица.

– Это как первый день в школе после каникул.

– Да, это так и ощущается. И, думаю, это подарило мне новые ощущения перед началом US Open и принесло пару побед.

– Вы сказали, что всегда пропускаете «Мастерс» в Цинциннати – почему?

– Последние четыре года пропускаю, да. У моего сына день рождения, и я не считаю, что «Мастерс» в Цинциннати стоит того, чтобы я пропускал такие важные моменты.

Дальше Бублик сыграет с Янником Синнером.