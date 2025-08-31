  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик о перерыве перед US Open: «Я немного заскучал по теннису и смотрел каждый чертов матч в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме»
4

Бублик о перерыве перед US Open: «Я немного заскучал по теннису и смотрел каждый чертов матч в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме»

Александр Бублик рассказал, чем ему помог перерыв перед US Open.

Казахстанец проводит первый турнир за месяц. Он впервые вышел во вторую неделю US Open.

– Все говорят о том, что я выиграл уже 10 матчей подряд (11, так как интервью было взято до победы над Томми Полом – Спортс’‘) – но я перезагрузился после того, как выиграл титулы в Гштааде и Китцбюэле. Для меня US Open – это первый турнир в сезоне. Я его так воспринимаю, потому что я никогда тут хорошо не играл. Мне всегда здесь было тяжело, потому что у меня и не было на самом деле времени на отдых.

Я пропускал «Мастерс» в Цинциннати, и это все равно никогда не помогало. И я сказал: хорошо, тогда я использую это время, чтобы собрать свое тело, поработать и в каком-то понимании переосмыслить структуру сезона. Я играл везде, где это было необходимо, чтобы вернуть свой рейтинг, который у меня был последние шесть-семь лет. Потом, [достигнув этого], я сказал: ладно, теперь я могу остановиться, а потом начнем с US Open и турниров после него, будто это новый сезон.

Так что, думаю, это и правда мне помогло, потому что я немного заскучал по теннису, когда был дома в России. Я смотрел целиком турниры в Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлеме. Я вообще все смотрел. Каждый чертов матч, каждый матч, который меня интересовал. Я немного скучал по этому, и был рад увидеть моих коллег, я бы рад увидеть людей. Когда я пришел в ресторан [для участников US Open], люди смотрели на меня и такие: «О, ты решил сыграть!» Так что было весело, и я этим наслаждаюсь вот эти пару дней. А обычно мне надоедает видеть одни и те же лица.

– Это как первый день в школе после каникул.

– Да, это так и ощущается. И, думаю, это подарило мне новые ощущения перед началом US Open и принесло пару побед.

– Вы сказали, что всегда пропускаете «Мастерс» в Цинциннати – почему?

– Последние четыре года пропускаю, да. У моего сына день рождения, и я не считаю, что «Мастерс» в Цинциннати стоит того, чтобы я пропускал такие важные моменты.

Дальше Бублик сыграет с Янником Синнером.

Где Медведев будет в следующем году?18750 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Bounces
logoАлександр Бублик
logoUS Open
logoATP
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Легендарная реклама с Шараповой, Надалем и Федерером. Вспомните, где ее снимали?
46 минут назадТесты и игры
Вондроушова выбила Рыбакину и второй раз вышла в четвертьфинал US Open
9сегодня, 03:29
US Open. Соболенко, Крейчикова, Пегула вышли в 1/4 финала, Рыбакина выбыла
180сегодня, 03:28
Соболенко останется №1 рейтинга после US Open
10сегодня, 02:12
Джокович побил три рекорда выходом в четвертьфинал US Open
14сегодня, 02:08
US Open. Джокович играет со Штруффом, Фриц, Алькарас, Лехечка вышли в 1/4 финала
145сегодня, 00:31Live
Теннисная капибара раздает призы. Фен Dyson, ракетка Wilson и другие
вчера, 22:30Тесты и игры
Крейчикова отыграла 8 матчболов и вышла в 1/4 финала US Open впервые с 2021-го
15вчера, 21:51
Иржи Лехечка: «Мой тренер считает каждое очко. Он проверяет живой рейтинг каждый день, каждую секунду – он вообще ничего больше не делает, кроме подсчета очков»
2вчера, 21:46
Алькарас о необычных ударах: «Не буду врать, иногда я их тренирую»
4вчера, 20:37
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
929 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото