Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером

Александр Бублик вышел в 1/8 финала US Open.

Он обыграл Томми Пола – 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:7(5), 6:1.

Бублик выиграл 11-й матч подряд – перед поездкой в Нью-Йорк он взял титулы в Гштааде и Китцбюэле.

На US Open представитель Казахстана впервые вышел во вторую неделю.

Дальше он сыграет с Янником Синнером .