Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Александр Бублик вышел в 1/8 финала US Open.
Он обыграл Томми Пола – 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:7(5), 6:1.
Бублик выиграл 11-й матч подряд – перед поездкой в Нью-Йорк он взял титулы в Гштааде и Китцбюэле.
На US Open представитель Казахстана впервые вышел во вторую неделю.
Дальше он сыграет с Янником Синнером.
Где Медведев будет в следующем году?18322 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости