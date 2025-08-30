Костюк третий раз вышла во вторую неделю «Большого шлема», Мухова – восьмой

Марта Костюк обыграла Диан Парри в третьем круге US Open – 3:6, 6:4, 6:2.

23-летняя украинка третий раз вышла во вторую неделю «Большого шлема» и впервые сделала это в Нью-Йорке.

Дальше она поборется с Каролиной Муховой, для которой этот матч станет восьмым в 1/8 финала «Большого шлема».