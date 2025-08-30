Мухова после победы над Носковой: «Желаю успеха Рублеву. Этот корт приносит нам удачу»
Каролина Мухова пожелала успеха Андрею Рублеву.
В третьем круге US Open чешка обыграла Линду Носкову – 6:7(5), 6:4, 6:2.
– Вы играли микст с Рублевым. После вас он выйдет на этот корт. Что хотите ему передать?
– Два дня назад он играл передо мной, теперь – после. Этот корт приносит нам удачу (Мухова и Рублев играют на Grandstand – Спортс’’). Надеюсь, ничего не изменится. Желаю ему успеха. Пусть он, как и всегда, пробьет несколько мощных форхендов, – сказала Мухова в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
