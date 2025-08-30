Осака впервые с 2020-го вышла во вторую неделю US Open. Тогда она взяла титул
Наоми Осака вышла в четвертый круг US Open.
Она обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:0, 4:6, 6:3.
Японка впервые с 2020-го вышла во вторую неделю US Open. Тогда она взяла второй титул в Нью-Йорке.
В целом Осака вышла в четвертый круг турниров «Большого шлема» седьмой раз в карьере.
Она выиграла 9 из 10 последних матчей.
Теперь Осака поборется с Коко Гауфф, которой уступает 2:3 в личных встречах.
Где Медведев будет в следующем году?17799 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости