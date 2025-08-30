Осака впервые с 2020-го вышла во вторую неделю US Open. Тогда она взяла титул

Наоми Осака вышла в четвертый круг US Open.

Она обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:0, 4:6, 6:3.

Японка впервые с 2020-го вышла во вторую неделю US Open . Тогда она взяла второй титул в Нью-Йорке.

В целом Осака вышла в четвертый круг турниров «Большого шлема» седьмой раз в карьере.

Она выиграла 9 из 10 последних матчей.

Теперь Осака поборется с Коко Гауфф , которой уступает 2:3 в личных встречах.