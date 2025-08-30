Калинская высказала претензии к Кесслер и Стернс после парного матча на US Open: «Я просто ожидаю немного уважения»

Анна Калинская повздорила с Маккартни Кесслер и Пейтон Стернс.

Калинская и Сорана Кырстя проиграли Кесслер и Стернс в первом круге парного US Open – 5:7, 4:6.

Калинская была недовольна тем, что американки не извинялись за касание троса мячом. Ранее на US Open из-за этого вступили в перепалку Тэйлор Таунсенд и Алена Остапенко.

«Я просто ожидаю немного уважения. Ни разу не услышала от вас слова «извини», – сказала россиянка у сетки после матча.