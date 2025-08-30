Джокович о проблемах со спиной: «Не хочу слишком многое раскрывать соперникам»
Новак Джокович прокомментировал проблемы с поясницей.
Из-за них он брал медицинский перерыв по ходу третьего круга против Кэмерона Норри.
«Все нормально. Не хочу слишком многое раскрывать соперникам, которые слушают и смотрят это интервью.
Все хорошо. Я молодой, сильный. И это Нью-Йорк. Даже если что-то беспокоит, энергия, которую ты чувствуешь на этом корте, все лечит».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
