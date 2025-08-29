Циципас проиграл с матчбола и впервые с 2017-го не вышел в 3-й круг ни на одном «Большом шлеме» в сезоне
Стефанос Циципас проиграл во втором круге US Open.
Грек не смог пройти 56-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера – 6:7(5), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7. Он упустил матчбол на приеме в пятом сете при счете 5:4.
Ранее в этом году Циципас проиграл на старте Australian Open и «Уимблдона» и во втором круге «Ролан Гаррос». Начиная с 2018 года грек выходил в четвертый круг минимум на одном турнире «Большого шлема» в сезоне, начиная с 2019 года он доходил как минимум до одного четвертьфинала.
При этом конкретно на US Open Циципас ни разу не проходил дальше третьего круга (2020-й, 2021-й). В прошлом году он проиграл на старте турнира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
