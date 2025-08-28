Пегула о победе над Блинковой во 2-м круге US Open: «Я очень не хотела, чтобы она вошла в ритм, потому что она опасна»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Блинковой на US Open.

Матч второго круга завершился со счетом 6:1, 6:3. Теперь американка поборется с Викторией Азаренко.

«Я очень довольна. Я видела, как она обыгрывала многих топ-игроков. Я очень не хотела, чтобы она вошла в ритм, потому что она опасна. Я рада, что провела матч быстро и мощно

Я знаю, что [Азаренко] в последнее время мало играла, у нее были травмы – но в то же время, когда она в форме, она, наверное, одна из лучших в истории в плане игры на задней линии. Она может играть на равных с кем угодно, когда у нее все получается», – сказала Пегула в интервью на корте.