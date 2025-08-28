Радукану о том, что Алькарас постригся налысо: «Я его поддерживаю. И это добавляет ему скорости»

Эмма Радукану поддержала новую прическу Карлоса Алькараса.

– Как вы относитесь к некоторым оценкам новой прически Карлоса Алькараса?

– Мне кажется, Фрэнсис [Тиафу] был с ним жесток (улыбается). Я считаю, что раз он делает это с уверенностью и полностью принимает свой образ… Думаю, ему это идет. Вот такая у меня реакция.

– Вы поддерживаете это решение?

– Я бы сказала, что я его поддерживаю. И это добавляет ему скорости, – заявила Радукану на пресс-конференции US Open.