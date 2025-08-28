Бонзи впервые отыгрался с 0:2 по сетам
Бенжамен Бонзи вышел в третий круг US Open.
Француз, в первом круге выбивший Даниила Медведева, обыграл Маркоса Гирона – 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Бонзи впервые в карьере выиграл матч с 0:2 по сетам.
Француз второй раз вышел в третий круг US Open и четвертый раз сделал это на «Больших шлемах» в целом.
Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.
Где Медведев будет в следующем году?15636 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
