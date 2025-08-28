Мирра Андреева: «Прибавила в четыре раза по сравнению с тренировками на прошлой неделе»
Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг US Open.
Она обыграла Анастасию Потапову – 6:1, 6:3.
«Это потрясающе. В начале года я выиграла много матчей. Было тяжело сохранять этот настрой и сосредоточенность. Но мне кажется, что я возвращаюсь, и настрой на матчи у меня такой же, как на выигранных турнирах. Это хороший знак. Я стараюсь его сохранить.
Стараюсь играть агрессивно. Если сравнить тренировки на прошлой неделе и сегодняшний матч, я прибавила в четыре раза. С каждым матчем играю все лучше и лучше», – сказала Андреева в интервью на корте.
Далее чемпионка тысячников в Дубае и Индиан-Уэллс сыграет с Тэйлор Таунсенд.
