Мирра Андреева впервые вышла в третий круг US Open
Мирра Андреева вышла в третий круг US Open.
Она обыграла Анастасию Потапову – 6:1, 6:3.
Андреева третий раз выступает на US Open и впервые прошла второй круг. На двух предыдущих «Больших шлемах» в этом сезоне она вышла в четвертьфинал.
В третьем раунде в Нью-Йорке россиянка сыграет с Тэйлор Таунсенд.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
