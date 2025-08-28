Мирра Андреева впервые вышла в третий круг US Open

Мирра Андреева вышла в третий круг US Open.

Она обыграла Анастасию Потапову – 6:1, 6:3.

Андреева третий раз выступает на US Open и впервые прошла второй круг. На двух предыдущих «Больших шлемах» в этом сезоне она вышла в четвертьфинал.

В третьем раунде в Нью-Йорке россиянка сыграет с Тэйлор Таунсенд .