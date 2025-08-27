US Open. Расписание на 28 августа. Рублев сыграет первым запуском на Grandstand, Хачанов – вторым на Корте №11, Синнер – на Арене Луи Армстронга
Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:
Ига Швентек (2) – Сюзан Ламенс;
Янник Синнер (1) – Алексей Попырин;
Коко Гауфф (3) – Донна Векич (не ранее 02:00 мск);
Томми Пол (14) – Нуну Боржес.
На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:
Лоренцо Музетти (10) – Давид Гоффен;
Наоми Осака (23) – Хейли Батист;
Александр Зверев (3) – Джейкоб Фернли (не ранее 02:00 мск);
Аманда Анисимова (8) – Майя Джойнт.
План на Grandstand такой:
Андрей Рублев (15) – Тристан Буайе;
Каролина Мухова (11) – Сорана Кырстя;
Парный матч;
Стефанос Циципас (26) – Даниэль Альтмаер (не ранее 23:00 мск).
Первыми на Корте №11 сыграют Екатерина Александрова (13) и Ван Синьюй, после них на корт выйдут Карен Хачанов (9) и Камиль Майхржак. На этом же корте последним запланирован матч Александра Бублика (23) и Тристана Шулкэйта.
Роман Сафиуллин и Феликс Оже-Альяссим (25) сыграют на Корт №5 последним запуском, Анастасия Захарова и Лаура Зигемунд – вторыми на Корте №10.
Анна Калинская (29) встретится с Юлией Путинцевой на Корте №12, матч стоит в расписании первым. Камилла Рахимова и Дарья Касаткина (15) сыграют на Корте №17 третьими.
