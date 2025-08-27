  • Спортс
  US Open. Расписание на 28 августа. Рублев сыграет первым запуском на Grandstand, Хачанов – вторым на Корте №11, Синнер – на Арене Луи Армстронга
1

US Open. Расписание на 28 августа. Рублев сыграет первым запуском на Grandstand, Хачанов – вторым на Корте №11, Синнер – на Арене Луи Армстронга

Стало известно расписание на 28 августа, пятый игровой день US Open.

Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:

На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:

План на Grandstand такой:

Первыми на Корте №11 сыграют Екатерина Александрова (13) и Ван Синьюй, после них на корт выйдут Карен Хачанов (9) и Камиль Майхржак. На этом же корте последним запланирован матч Александра Бублика (23) и Тристана Шулкэйта.

Роман Сафиуллин и Феликс Оже-Альяссим (25) сыграют на Корт №5 последним запуском, Анастасия Захарова и Лаура Зигемунд – вторыми на Корте №10.

Анна Калинская (29) встретится с Юлией Путинцевой на Корте №12, матч стоит в расписании первым. Камилла Рахимова и Дарья Касаткина (15) сыграют на Корте №17 третьими.

Полное расписание здесь.

Где Медведев будет в следующем году?15635 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
