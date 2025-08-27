Пегула о том, в какой стране хотела бы провести пятый «Большой шлем»: «В Японии турнир получил бы особый культурный оттенок»

Джессика Пегула рассказала, в какой стране хотела бы провести пятый «Большой шлем».

«Где-нибудь в Северной Америке! Но это эгоистично с моей стороны. А что насчет Японии? Было бы довольно круто. Я знаю, что это довольно далеко, но можно было бы совместить с отпуском.

Турнир получил бы особый культурный оттенок, ведь там все по-другому, а каждый турнир «Большого шлема» по-своему уникален. Так что Япония – это было бы действительно классно», – сказала Пегула в подкасте The Player’s Box.

Пятый «Большой шлем» в теннисе – возможен ли он? И где?