Пегула о том, в какой стране хотела бы провести пятый «Большой шлем»: «В Японии турнир получил бы особый культурный оттенок»
Джессика Пегула рассказала, в какой стране хотела бы провести пятый «Большой шлем».
«Где-нибудь в Северной Америке! Но это эгоистично с моей стороны. А что насчет Японии? Было бы довольно круто. Я знаю, что это довольно далеко, но можно было бы совместить с отпуском.
Турнир получил бы особый культурный оттенок, ведь там все по-другому, а каждый турнир «Большого шлема» по-своему уникален. Так что Япония – это было бы действительно классно», – сказала Пегула в подкасте The Player’s Box.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал The Player’s Box Podcast
