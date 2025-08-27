«Мы готовились и много раз прослушивали песни, чтобы запомнить слова». Мирра Андреева сходила на концерт Леди Гаги

Мирра Андреева поделилась эмоциями от концерта певицы Леди Гаги в Нью-Йорке.

«Это было потрясающе! Я до сих пор поражена тем, как прошло шоу. Мы готовились к концерту. Много раз прослушивали песни, чтобы запомнить слова.

Как только концерт начался, атмосфера стала невероятной. Я пришла с Кончитой [Мартинес], фитнес-тренером и агентом. Это была отличная компания. Я до сих пор впечатлена тем, как она пела. Очень сложно выступать на таком высоком уровне два с половиной часа».

Мирра также рассказала о любимых песнях американской певицы.

«Я ждала Shallow и Die with a Smile. Мне нравится слушать Always Remember Us This Way. Возможно, еще Judas – тоже очень хорошая песня!»