Осака об игрушке лабубу на наряде: «Ее зовут Билли Джин Блинг»

Наоми Осака прокомментировала свой наряд на US Open.

В первом круге US Open японка обыграла Грет Миннен со счетом 6:3, 6:4. На матч она вышла в образе с оранжевым жакетом, украшениями, наушниками и игрушкой лабубу в стразах с синей ракеткой.

«Я придумала этот наряд довольно давно. Мне хотелось сыграть в нем именно в Нью-Йорке под светом прожекторов. Я рада, что матч проходил вечером. Играть в этом костюме было настоящим удовольствием».

«Это моя лабубу! Ее зовут Билли Джин Блинг (bling с англ. – «блестяшка», «яркое украшение» – Спортс’’). Не Билли Джин Кинг , а именно Билли Джин Блинг», – сказала Осака на пресс-конференции.

Фото: инстаграм Наоми Осаки

