Осака об игрушке лабубу на наряде: «Ее зовут Билли Джин Блинг»
Наоми Осака прокомментировала свой наряд на US Open.
В первом круге US Open японка обыграла Грет Миннен со счетом 6:3, 6:4. На матч она вышла в образе с оранжевым жакетом, украшениями, наушниками и игрушкой лабубу в стразах с синей ракеткой.
«Я придумала этот наряд довольно давно. Мне хотелось сыграть в нем именно в Нью-Йорке под светом прожекторов. Я рада, что матч проходил вечером. Играть в этом костюме было настоящим удовольствием».
«Это моя лабубу! Ее зовут Билли Джин Блинг (bling с англ. – «блестяшка», «яркое украшение» – Спортс’’). Не Билли Джин Кинг, а именно Билли Джин Блинг», – сказала Осака на пресс-конференции.
Фото: инстаграм Наоми Осаки
Осака с лакшери лабубу, Бублик вернулся на корт. Итоги дня на US Open
