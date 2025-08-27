Захарова впервые выиграла матч на US Open
Анастасия Захарова впервые вышла во второй круг US Open.
Россиянка обыграла Элину Аванесян – 6:3, 6:4.
Захарова дебютировала в основной сетке US Open.
В целом она третий раз играет в основе турнира «Большого шлема» и никогда не проигрывала в первом раунде.
Дальше 90-я ракетка мира встретится с Лаурой Зигемунд, выбившей Диану Шнайдер.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
