Бублик впервые с 2022-го прошел круг на US Open
Александр Бублик вышел во второй круг US Open.
Он менее чем за 2 часа обыграл чемпиона-2014 Марина Чилича – 6:4, 6:1, 6:4.
Казахстанец прошел круг на американском «Большом шлеме» впервые с 2022 года.
Бублик, не выступавший с конца июля, выиграл девятый матч подряд. Дальше он сыграет с Лоренцо Сонего или Тристаном Шулкэйтом.
Где Медведев будет в следующем году?12220 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости