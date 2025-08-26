Бублик впервые с 2022-го прошел круг на US Open

Александр Бублик вышел во второй круг US Open.

Он менее чем за 2 часа обыграл чемпиона-2014 Марина Чилича – 6:4, 6:1, 6:4.

Казахстанец прошел круг на американском «Большом шлеме» впервые с 2022 года.

Бублик, не выступавший с конца июля, выиграл девятый матч подряд. Дальше он сыграет с Лоренцо Сонего или Тристаном Шулкэйтом.