Рублев о том, что собирает волосы в хвост на тренировках: «Задолбался стирать банданы»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Дино Прижмичем в первом круге US Open.

Он обыграл 20-летнего хорвата 6:4, 6:4, 6:4.

– Расскажи, пожалуйста, как чувствовал себя сегодня?

– Да хорошо себя чувствовал. Получилось удачно сыграть, удачно выиграть, поэтому рад.

– Ну, парень молодой, хорошо играет. Мы там читали про него – говорят, очень перспективный. Каково это – играть с таким мальчишкой, который мало чего вообще боится?

– Каково... Непредсказуемо, потому что я помню себя таким же – амбиций много, мало страхов, кажется, что все легко дается, и, конечно, когда так начинаешь, то иногда это очень помогает и прокатывает, поэтому непредсказуемо. И из-за этого в Австралии же не прошел. То же самое было – из квала попался молодой Фонсека, и я ему проиграл. Сейчас из квала попался молодой хорват – и получилось выиграть.

– Мне очень понравилось, как ты вообще подавал, и видно было, что он не мог никак приспособиться к твоей подаче.

– На самом деле здесь больше, наверное, дело в корте, потому что он немножко такой… Большие стадионы – они комфортные для игры, отскоки хорошие, ровные и комфортно играть, контролируется мяч. А небольшие корты – они более проскальзывают, более быстрые и тяжелее контролировать. И вот мне кажется, это чуть-чуть помогало мне в плане именно подачи.

– Я хочу спросить про прическу, которую сейчас все постят.

– Хвостик? Или что?

– Да, сравнивают тебя с Маратом, когда он играл с такой прической. Это какой-то был специальный ход?

– Нет, просто, честно, я уже два месяца без перерыва езжу – летаю, точнее. Как минимум с Галле, получается, я не был дома, и я задолбался стирать банданы. Они накапливались по 20 штук, и ты такой типа, ладно, завтра-завтра, и уже их 30. Ты этот один день находишь, чтобы их постирать, стираешь, потому что их нельзя в стиральной машинке стирать, нужно вручную. Постирал и потом думаешь, лучше вообще в них играть не буду, чтобы все не стирать, только в матче уже тогда.

– Но тебе так чуть-чуть льстит все-таки, что тебя считают молодым Маратом Сафиным?

– Ну прикольно, приятно, чего нет, Марат классный, офигенный, красавчик, – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

