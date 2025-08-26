Патрик Макинрой: «Медведеву надо взять перерыв до конца сезона»
Патрик Макинрой дал совет Даниилу Медведеву, вылетевшему в первом круге US Open.
«Медведеву надо взять перерыв до конца сезона», – твитнул Макинрой.
Медведев заявлен на турнир ATP 250 в Ханчжоу, стартующий 17 сентября.
Как низко может упасть Даниил Медведев?
Провальный сезон Медведева – только главное
Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @PatrickMcEnroe
