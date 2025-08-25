Маю об инциденте в матче Медведева и Бонзи: «Не хочу обсуждать поведение Даниила – могу пожалеть о словах»

Николя Маю отказался комментировать поведение Даниила Медведева.

В матче первого круга US Open россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 – и Бенжамен Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Это возмутило Медведева , который спровоцировал публику освистать судью. Пауза заняла шесть минут, после чего россиянин отыграл матчбол.

«Такое бывает крайне редко. В любом случае, подобные ситуации происходят именно в самые важные моменты. Я считаю, что судья не совсем корректно справился с ситуацией, и я не буду, пока эмоции свежи, обсуждать поведение Даниила, потому что не хочу говорить то, о чем потом могу пожалеть. Но представить, что Алькарас или Синнер сделали бы так же, я просто не могу», – сказал тренер Бонзи в интервью L’Equipe.

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно