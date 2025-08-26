Роддик о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Мне нравится, когда игроки теряют контроль – в такие моменты я точно не переключаю канал»

Энди Роддик отреагировал на срыв Даниила Медведева после вылета с US Open.

В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи , по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку .

«Медведев обыгрывал кого угодно на этой планете – и делал это долго – но только не Бонзи. С Бонзи не выходит (Медведев уступает в личке 0:3 – Спортс’’).

Он сорвался в пятом сете. Мне вообще нравится, когда игроки теряют контроль – в такие моменты я точно не переключаю канал.

Но все же он уступил в пяти партиях, и теперь ему придется искать ответы в точке, где он не оказывался, наверное, лет семь-восемь. Помню, пару недель назад Опелка назвал судью идиотом в Канаде и получил штраф.

Я думал, что мы снова увидим фирменную «магию Медди». После баранки в четвертом сете казалось, что камбэк точно будет, но не сложилось. Зато хоть покричал на кого-то», – сказал Роддик в подкасте Served.