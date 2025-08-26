«Это превратилось в линчевание». Фотограф, с которого начался скандал в матче Медведева, – о том, что его лишили аккредитации

Фотограф, с которого началася скандал в матче Даниила Медведева, дал интервью.

Селчак Акар утверждает, что не нарушал никаких инструкций, но его лишили аккредитации на US Open.

«Я совершенно невиновная жертва. Это все уже превратилось в линчевание. Я сильно пострадал, хотя не сделал ничего. Запись покажет, что я дважды обратился к охраннику и не выходил на корт».

По словам Акара, охранник сказал ему, что «матч остановлен», и тогда он вышел на корт.

Акар утверждает, что работал на крупных политических мероприятиях, саммитах НАТО и Чемпионате мира по футболу и «не допустил бы такой ошибки».

Инцидент произошел в третьем сете, когда Медведев уступал 3:6, 5:7, 4:5, а у Бонзи был матчбол. Француз подал первый мяч в сетку, а фотограф, который решил, что игра завершена, выбежал на корт.

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами – в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. Решение судьи вызвало недовольство Медведева. Он начал спорить с Алленсвортом и заводить болельщиков на трибунах. Пауза растянулась на шесть минут.

В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. Однако матч все равно закончился победой Бонзи со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно