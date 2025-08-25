Дрэйпер о новой экипировке: «Всегда мечтал выйти на корт в безрукавке, как Надаль»
Пятая ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал, почему играет в форме без рукавов.
В первом круге US Open британец обыграл 203-ю ракетку мира Федерико Агустина Гомеса со счетом 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2 и одержал 30-ю победу в сезоне.
Дрэйпер выступает в новой форме от Vuori, так как на прошлой неделе сменил технического спонсора.
«Я рос, глядя на Надаля. Всегда мечтал однажды выйти на корт в безрукавке. Несколько лет назад мои руки не подходили для такого образа – выглядело ужасно. Теперь все так, как надо», – сказал Дрэйпер в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
