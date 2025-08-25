Двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова провела последний матч в карьере
35-летняя Петра Квитова сыграла последний матч в карьере.
В первом круге US Open чешка разгромно проиграла 107-й ракетке мира Диан Парри со счетом 1:6, 0:6.
За карьеру экс-вторая ракетка мира выиграла 31 титул основного тура, в том числе два «Уимблдона» – в 2011-м и 2014-м, а также итоговый турнир WTA-2011. Кроме того, Квитова играла в финале Australian Open-2019, доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» (2012, 2020) и четвертьфинала US Open (2015, 2017).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
