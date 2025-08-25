  • Спортс
  • Кузнецова о пенсии от WTA: «У меня уже накопилась неплохая сумма. Хорошо, что тур заботится о финансовой безопасности игроков»
7

Светлана Кузнецова рассказала, как WTA начисляет пенсию игрокам.

«Вижу, что часто обсуждают налоги, которые платят победители после US Open. Сразу скажу: в Америке в каждом штате свой налог, примерно 20-30%. Сумма везде разная.

Но есть еще один момент, о котором редко говорят. Каждый раз с призовых у теннисистов удерживают деньги в пенсионный фонд. Это точно работает в WTA, думаю, и в ATP так же. Мне регулярно приходят письма от этого фонда: там нужно зарегистрироваться, и дальше уже можно управлять накоплениями – инвестировать их, приумножать. Конечно, для этого либо самому надо разбираться, либо иметь людей, которые умеют грамотно распоряжаться такими деньгами.

Снять эти деньги раньше 50 лет нельзя. Но когда тебе исполняется 50, начинаются регулярные выплаты – раз или два раза в год. Можно даже выбрать, с какого возраста начинать: 50, 55 или 60. И обязательно нужно указать бенефициара, кто получит выплаты в случае смерти. Я недавно зашла в свой аккаунт просто из любопытства – там уже накопилась очень даже неплохая сумма. Теперь нужно думать, как ею управлять, чтобы через годы она выросла.

Когда играешь, эти удержания кажутся чем-то непонятным – вроде бы хочется сразу получить все заработанные деньги. Но со временем это огромная помощь: мало ли, к 50 кто-то уже все растратит, а тут есть стабильная поддержка. Хорошо, что тур заботится о финансовой безопасности игроков», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
