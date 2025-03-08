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  • Надежда Петрова: «Не стоит даже сравнивать женские и мужские призовые. Равенство нам, наверное, никогда не светит»
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Надежда Петрова: «Не стоит даже сравнивать женские и мужские призовые. Равенство нам, наверное, никогда не светит»

Надежда Петрова поделилась мнением о неравенстве призовых в теннисе.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что женщины «не заслуживают» равных призовых – в том числе из-за того, что, по его мнению, они меньше времени проводят на корта.

«Равенство призовых в теннисе между женщинами и мужчинами, наверное, нам никогда не светит. Самые маленькие призовые у мужчин начинаются с 600 тысяч долларов и выше, а у нас – 275 тысяч. И только на «Больших шлемах» равенство призовых. Почему бы не сделать приятное девушкам и праздник тенниса для всех. Турниры получают большие деньги, от этого они не страдают.

Думаю, мужчины получают больше не только на турнирах, но и от контрактов. Как говорится, не зарься на чужой карман. Ребята получают достойные деньги, плюс разные выставочные турниры. Тут даже не стоит сравнивать женские и мужские призовые», – цитирует Петрову «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
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