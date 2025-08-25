Джокович о физических проблемах в матче с Тьеном: «Меня самого удивило, как плохо стало во втором сете»
Он обыграл американца в первом круге – 6:1, 7:6(3), 6:2.
«Начало было мощным. В первом сете первые 20 с лишним минут чувствовал себя на уровне. Но потом начались затяжные геймы во втором сете, и вдруг стало тяжело… не знаю, почему. Меня самого удивило, как плохо стало физически.
Есть позитивные моменты, но есть и кое-что, чего надеюсь избежать – например, такого состояния на корте, как во втором сете. Это немного настораживает. Не пойму в чем дело, травмы нет. Просто тяжело было выдерживать длинные розыгрыши и восстанавливаться после разменов».
О том, что его следующий матч пройдет через два дня, а не через день
«Это хорошо», – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
