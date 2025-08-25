Таусон о спорном моменте в матче с Эалой: «Весь стадион за нее болел – конечно, судья был под давлением»
При счете 5:4 и 15:30 на подаче Таусон судья на вышке Кадер Нуни смотрел повтор удара Эалы на предмет того, не пронесла ли она ракетку над сеткой до контакта с мячом.
После просмотра он решил, что Эала ударила чисто, она заработала брейк-пойнт, на котором Таусон сделала двойную ошибку.
«Мне не нужно пересматривать этот момент. Судья допустил ошибку. Мой тренер так же сказал. Физио так же сказал. А если тренер так говорит, то я знаю, что права. Он часто мне говорит, когда я ошибаюсь.
Весь стадион за нее болел – конечно, судья был под давлением», – сказала Таусон.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: sports.yahoo.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости