Таусон о спорном моменте в матче с Эалой: «Весь стадион за нее болел – конечно, судья был под давлением»

При счете 5:4 и 15:30 на подаче Таусон судья на вышке Кадер Нуни смотрел повтор удара Эалы на предмет того, не пронесла ли она ракетку над сеткой до контакта с мячом.

После просмотра он решил, что Эала ударила чисто, она заработала брейк-пойнт, на котором Таусон сделала двойную ошибку.

«Мне не нужно пересматривать этот момент. Судья допустил ошибку. Мой тренер так же сказал. Физио так же сказал. А если тренер так говорит, то я знаю, что права. Он часто мне говорит, когда я ошибаюсь.

Весь стадион за нее болел – конечно, судья был под давлением», – сказала Таусон .