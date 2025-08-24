9

Шарапова запускает подкаст, где будет брать интервью у женщин-лидеров

Мария Шарапова создала подкаст.

Он называется Pretty Tough («Довольно жесткая» с английского). Первый эпизод должен выйти осенью на платформе Vox Media.

В подкасте экс-первая ракетка мира будет будет брать интервью у влиятельных женщин из разных сфер.

«Я постоянно думаю о женщинах, которые стали лидерами, но по какой-то причине смягчают свою остроту. Они принимали важные решения, проделали огромную работу, и все же им приходится извиняться за это лидерство. А у меня другая позиция», – заявила Шарапова.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The New York Times
