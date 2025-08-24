Полина Кудерметова впервые вышла во 2-й круг на «Большом шлеме»

Полина Кудерметова впервые прошла дальше первого круга на «Большом шлеме».

В первом круге US Open она прошла Нурию Парризас Диас – испанка снялась при счете 2:2.

Ранее 22-летняя россиянка трижды играла в основной сетке «Шлемов» (все матчи прошли в этом сезоне), но не смогла победить ни в одном.

Теперь Кудерметова встретится с Ариной Соболенко или Ребекой Машаровой.