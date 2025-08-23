  • Спортс
  US Open. Расписание на 25 августа. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Луи Армстронга, Хачанов – на Корте №17, Алькарас – на Арене Артура Эша
Стало известно расписание US Open на второй игровой день, 25 августа.

Матчи на корте Артура Эша начнутся в 18:30 по московскому времени:

Не ранее 02:00 по мск:

На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00:

Не ранее 02:00 по мск:

Карен Хачанов (9) и Нишеш Басаваредди выйдет последним запуском, не ранее 00:00, на Корт №17.

В 18:00 на Корте №6 начнут играть Анастасия Павлюченкова и Даяна Ястремская (30). После них на этом же корте встретятся Камилла Рахимова и Каролин Гарсия.

На Корте №12 первым запуском в 18:00 выйдут Людмила Самсонова (17) и Юэ Юань. После них сыграют Анна Калинская (29) и Клерви Нгуен.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
