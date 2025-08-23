US Open. Расписание на 25 августа. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Луи Армстронга, Хачанов – на Корте №17, Алькарас – на Арене Артура Эша
Матчи на корте Артура Эша начнутся в 18:30 по московскому времени:
Мэдисон Киз (6) – Рената Сарасуа;
Фрэнсис Тиафу (17) – Йошито Нишиока.
Не ранее 02:00 по мск:
Винус Уильямс – Каролина Мухова (11);
Рейлли Опелка – Карлос Алькарас (2).
На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00:
Барбора Крейчикова – Виктория Мбоко (22);
Джек Дрэйпер (5) – Федерико Агустин Гомес.
Не ранее 02:00 по мск:
Каспер Рууд (12) – Себастьян Офнер;
Мирра Андреева (5) – Алисия Паркс.
Карен Хачанов (9) и Нишеш Басаваредди выйдет последним запуском, не ранее 00:00, на Корт №17.
В 18:00 на Корте №6 начнут играть Анастасия Павлюченкова и Даяна Ястремская (30). После них на этом же корте встретятся Камилла Рахимова и Каролин Гарсия.
На Корте №12 первым запуском в 18:00 выйдут Людмила Самсонова (17) и Юэ Юань. После них сыграют Анна Калинская (29) и Клерви Нгуен.