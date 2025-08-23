Гауфф о смене тренера перед US Open: «Решение было очень внезапным. Но я посчитала, что это хорошая возможность»

Коко Гауфф объяснила смену тренера перед US Open.

Напомним, ранее третья ракетка мира прекратила работу с Мэттом Дэйли и взяла в команду эксперта по биомеханике Гэвина Макмиллана, ранее работавшего с Ариной Соболенко и помогавшего ей справиться с проблемами с подачей.

«Решение было очень внезапным. Гэвин освободился, а я просто почувствовала, что это как минимум будет лучшим решением для моей игры. Я знала, что должна принимать решение исходя из этого ощущения.

Я думаю, Мэтт – замечательный тренер и человек, и мне на 100% нравилось с ним работать. Наше сотрудничество было очень успешным, но я смотрю на все в долгосрочной перспективе. И я знаю, что у Гэвина был опыт с этим всем раньше, так что, я надеюсь, что смогу просто перенять эти знания и посмотреть, что из этого выйдет.

Турнир есть турнир. Я ненавижу проигрывать вне зависимости от того, где я играю. Если бы это был WTA 250, все ощущалось бы точно так же ужасно.

Я посчитала, что это хорошая возможность. В этой части сезона мне надо защищать не так много очков. Я из тех людей, кто смотрит в долгосрочной перспективе. Надеюсь, что к моменту моего матча – думаю, я буду играть либо в понедельник, либо во вторник – у меня все сложится. Если нет, то у меня есть весь оставшийся год, чтобы работать над этим. Но я понимаю, что мне нужно было внести технические изменения, и я не хочу тратить время, продолжая делать неправильные вещи.

Да, я выиграла «Ролан Гаррос», вышла в два финала подряд, дошла до четвертьфинала Australian Open. Я могла бы сказать себе: «Окей, все идет хорошо, продолжай играть так, как играешь». Но я знаю, какой хочу видеть игру в будущем. И я не собираюсь тратить время, играя так, как не хочу.

Когда я выиграла US Open, я открыто говорила, что не была довольна своей игрой на протяжении всего турнира, хотя результат для меня был отличным.

Для меня главное становиться лучше. Я почти одержима прогрессом. Да, иногда это причиняет боль, потому что я слишком этим одержима. Не знаю. Но я чувствую, что у меня есть четкое видение будущего и что я очень близка. Думаю, именно этот аспект игры объединит для меня все воедино», – заявила Гауфф на пресс-конференции US Open.