  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о смене тренера перед US Open: «Решение было очень внезапным. Но я посчитала, что это хорошая возможность»
6

Гауфф о смене тренера перед US Open: «Решение было очень внезапным. Но я посчитала, что это хорошая возможность»

Коко Гауфф объяснила смену тренера перед US Open.

Напомним, ранее третья ракетка мира прекратила работу с Мэттом Дэйли и взяла в команду эксперта по биомеханике Гэвина Макмиллана, ранее работавшего с Ариной Соболенко и помогавшего ей справиться с проблемами с подачей.

«Решение было очень внезапным. Гэвин освободился, а я просто почувствовала, что это как минимум будет лучшим решением для моей игры. Я знала, что должна принимать решение исходя из этого ощущения.

Я думаю, Мэтт – замечательный тренер и человек, и мне на 100% нравилось с ним работать. Наше сотрудничество было очень успешным, но я смотрю на все в долгосрочной перспективе. И я знаю, что у Гэвина был опыт с этим всем раньше, так что, я надеюсь, что смогу просто перенять эти знания и посмотреть, что из этого выйдет.

Турнир есть турнир. Я ненавижу проигрывать вне зависимости от того, где я играю. Если бы это был WTA 250, все ощущалось бы точно так же ужасно.

Я посчитала, что это хорошая возможность. В этой части сезона мне надо защищать не так много очков. Я из тех людей, кто смотрит в долгосрочной перспективе. Надеюсь, что к моменту моего матча – думаю, я буду играть либо в понедельник, либо во вторник – у меня все сложится. Если нет, то у меня есть весь оставшийся год, чтобы работать над этим. Но я понимаю, что мне нужно было внести технические изменения, и я не хочу тратить время, продолжая делать неправильные вещи.

Да, я выиграла «Ролан Гаррос», вышла в два финала подряд, дошла до четвертьфинала Australian Open. Я могла бы сказать себе: «Окей, все идет хорошо, продолжай играть так, как играешь». Но я знаю, какой хочу видеть игру в будущем. И я не собираюсь тратить время, играя так, как не хочу.

Когда я выиграла US Open, я открыто говорила, что не была довольна своей игрой на протяжении всего турнира, хотя результат для меня был отличным.

Для меня главное становиться лучше. Я почти одержима прогрессом. Да, иногда это причиняет боль, потому что я слишком этим одержима. Не знаю. Но я чувствую, что у меня есть четкое видение будущего и что я очень близка. Думаю, именно этот аспект игры объединит для меня все воедино», – заявила Гауфф на пресс-конференции US Open.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoWTA
logoКоко Гауфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тиафу о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Карлос»
17 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Финал. Ван де Зандшульп сыграет с Фучовичем
2сегодня, 16:35
Медведев пригласил бы Тимоти Шаламе в свою ложу на US Open, Осака – Барака Обаму, Руне – Джастина Бибера
9сегодня, 16:04
Медведев начал сотрудничество с брендом напитков Fahrenheit
10сегодня, 14:04
Шарапова посетила церемонию введения в Зал теннисной славы
10сегодня, 12:22Фото
Петрова о том, как Медведеву вернуться на прежний уровень: «Менять технику ударов уже нет смысла – нужно набрать мощь и мышечную массу»
19сегодня, 11:59
Кливленд (WTA). Финал. Кырстя встретится с Ли
сегодня, 11:30
Джокович – на слухи о работе с Селеш: «Я не могу вам ничего сказать, но у нас были некоторые интересные разговоры»
24сегодня, 11:15
Монтеррей (WTA). Александрова доиграет с Бузковой, Шнайдер вышла в финал
28сегодня, 10:04
Янник Синнер: «Моей мечтой было просто войти в топ-100. Все, что пришло после этого – огромный бонус»
14сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото