«Дети Надаля». Швентек – после успешного выступления в паре с Руудом на US Open

Ига Швентек и Каспер Рууд рассказали о выступлении в миксте на US Open.

В финале они уступили Саре Эррани и Андреа Вавассори – 3:6, 7:5, 6-10.

Рууд : «Хорошо, что победили те, кто, по сути, должен был выиграть. Но мы составили конкуренцию, и в конце матча было весело. Они чувствовали давление, мы тоже. Это же был финал турнира «Большого шлема».

Если бы Ига проиграла раньше [в Цинциннати], я не уверен, что мы вообще тренировали бы микст. Ранее мы оба играли в смешанном разряде на United Cup, но в разных командах. Думаю, у нас хорошая химия. Мы похожи по характеру, легко ладим друг с другом. Ига – скромная».

Швентек : «Дети Рафы [Надаля ]».

Рууд: «Полагаю, некоторые так говорят. С Игой легко найти общий язык, сработаться и найти хорошую химию», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

Швентек и Рууд – болельщики Надаля. Норвежец тренировался в его академии, а полька была почетным гостем на выпускном в 2023 году.

