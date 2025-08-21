4

«Дети Надаля». Швентек – после успешного выступления в паре с Руудом на US Open

Ига Швентек и Каспер Рууд рассказали о выступлении в миксте на US Open.

В финале они уступили Саре Эррани и Андреа Вавассори – 3:6, 7:5, 6-10.

Рууд: «Хорошо, что победили те, кто, по сути, должен был выиграть. Но мы составили конкуренцию, и в конце матча было весело. Они чувствовали давление, мы тоже. Это же был финал турнира «Большого шлема».

Если бы Ига проиграла раньше [в Цинциннати], я не уверен, что мы вообще тренировали бы микст. Ранее мы оба играли в смешанном разряде на United Cup, но в разных командах. Думаю, у нас хорошая химия. Мы похожи по характеру, легко ладим друг с другом. Ига – скромная».

Швентек: «Дети Рафы [Надаля]».

Рууд: «Полагаю, некоторые так говорят. С Игой легко найти общий язык, сработаться и найти хорошую химию», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

Швентек и Рууд – болельщики Надаля. Норвежец тренировался в его академии, а полька была почетным гостем на выпускном в 2023 году.

Я посмотрел революционный турнир микстов на US Open – вот 13 впечатлений

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАндреа Вавассори
logoКаспер Рууд
logoWTA
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoUS Open
logoИга Швентек
logoСара Эррани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Евгений Кафельников: «Турниры ATP 250 и «Челленджеры» очень важны для развития молодых игроков»
220 минут назад
Кириос снялся с US Open
4сегодня, 13:28
Хачанов о любимом матче на US Open: «Игра с Надалем в 2018 году – одно из моих сильнейших выступлений»
1сегодня, 13:16
Кливленд (WTA). Самсонова сыграет с Кырстей, Захарова вышла в 1/2 финала
сегодня, 12:42
Медведев о US Open: «Здесь я выиграл единственный «Шлем». Хочу завоевать еще один»
21сегодня, 12:11
Монтеррей (WTA). 1/4 финала. Шнайдер сыграет с Мертенс, Александрова – с Носковой, Шрамкова поборется с Паркс, Ружич – с Бузковой
сегодня, 10:32
Уинстон-Сейлем (ATP). 1/4 финала. Корда сыграет с Кецмановичем, Муньяр – с Фучовичем, Медьедович – с Мпетши Перрикаром, Бу – с ван де Зандшульпом
1сегодня, 10:13
Любичич о восстановлении Синнера: «Если отдых затянется на неделю, ему будет сложно победить на US Open»
8сегодня, 09:51
Квитова о завершении карьеры: «Я полностью готова. Ни о чем не жалею»
2сегодня, 09:10
Эррани о новом формате микста на US Open: «В этом году у парников отобрали работу»
27сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото