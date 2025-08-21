Монтеррей (WTA). 1/4 финала. Шнайдер сыграет с Мертенс, Александрова – с Носковой, Шрамкова поборется с Паркс, Ружич – с Бузковой
Диана Шнайдер сыграет с Элизой Мертенс в четвертьфинале турнира в Монтеррее.
Екатерина Александрова встретится с Линдой Носковой.
Cетка турнира здесь.
Abierto GNP Seguros
Монтеррей, Мексика
18 – 23 августа 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
