Вавассори после выхода в 1/2 финала микста на US Open: «В том числе мы играем для парников. Думаю, важно показать, что они тоже отличные игроки»

Андреа Вавассори поделился мнением о новом формате микста на US Open.

– Насколько сильно вы хотите, чтобы ваши выступления показали людям то, как вы хороши как команда?

– Честно говоря, перед выходом на корт мы почувствовали, что наша миссия – сыграть на этом турнире. В течение года мы не были уверены в том, что сможем это сделать [из-за нового формата].

Нам было важно сделать это послание перед турниром. Когда нам дали wild card, я был благодарен, что мы сможем сыграть. Как минимум потому, что это смогли сделать не так много парников.

В том числе мы играем для них. Думаю, важно показать, что парные игроки тоже отличные игроки. Мне кажется, наша основная цель на будущее – немного поменять нарратив. Потому что одиночники удивительны в одиночке, а парники – в парах. Если парник будет играть против одиночник, то иногда он будет лучше, потому что они более организованы.

Еще в прошлом у нас было много легенд, которые хорошо играли в паре - например, братья Брайаны, они абсолютные легенды. Думаю, раньше у нас было даже немного больше примеров, когда великие игроки играли в паре. Сейчас же фокус больше смещен в будущее, на основные корты.

– Вы оба были несколько критичны к новому формату в соцсетях. Изменилось ли ваше мнение?

 – Я должен сказать, что здесь, как и во всем, всегда есть плюсы и минусы. Но плюс в том, что на втором матче стадион был полностью заполнен. Это здорово, парный теннис увидело больше людей. За это им нужно отдать должное.

Я говорил и раньше: играть в таком формате отлично для развития пары и микста. Это большое дело, создать турнир с участием топов одиночного разряда, которых чаще видят в туре.

Я всегда говорю, что нам нужно лучше работать над маркетингом парного тенниса, потому что невозможно смотреть спорт, не зная его главных действующих лиц. Если создавать истории, выводить на большую сцену, формировать команды, а также лучше показывать то, что происходит в туре и со стороны парных игроков, думаю, в будущем больше людей будут смотреть парный теннис.

Например, с братьями Брайанами они все сделали потрясающе. Они были легендами, они так много выигрывали. Люди начали любить и парный теннис. Думаю, в будущем мы должны делать то же самое с топ-игроками парного разряда, – сказал Вавассори на пресс-конференции.

Сегодня он сыграет в полуфинале вместе с Сарой Эррани против Даниэль Коллинс и Кристиана Харрисона.

 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.sports.ru
