Дрэйпер – Пегуле о выборе партнера на микст US Open: «Все от меня отказывались. Я уже был согласен на все что угодно»

Джек Дрэйпер и Джессика Пегула обсудили отличия игры в паре.

Они вышли в полуфинал микста US Open, обыграв Даниила Медведева и Мирру Андрееву (4:1, 4:1).

Журналист: Какие вещи насчет парной игры люди, возможно, не до конца понимают?

Пегула: Она такая быстрая, это очень тяжело. По ходу игры иногда бывают такие качели.

Дрэйпер: Да.

Пегула: Ты чувствуешь, что если важное очко и ты не сделал брейк... Даже в конце нашего матча сегодня я пару раз ошиблась в игре с лета на подаче, они один раз попали очень хорошо – внезапно все полностью перевернулось. Думаю, Даниил должен был бы снова подавать. И вдруг мы уже сражаемся.

Я думаю, что понимание, когда все меняется, а также выбор хорошего места для подачи, правильной расстановки, или хорошего плана на розыгрыш – это очень важно, чтобы сохранить преимущество. Мне кажется, это имеет огромное значение, особенно в паре, особенно в таком коротком формате.

Дрейпер: Это и правда другое. Не уверен, сколько парных матчей сыграл Карлос [Алькарас], Эмма [Радукану], Даниил [Медведев]. Не уверен. Наверное, не так уж много.

Я нечасто видел, как ты играешь пару. Не знал, что ты там довольно успешна (Пегула была финалисткой US Open-2023 в миксте и «Ролан Гаррос»-2022 в паре – Спортс’‘). Это, конечно, помогает.

Пегула: Это не входило в твои критерии, когда ты просил, чтобы тебя с кем-то поставили в пару?

Дрэйпер: Нет. Все от меня отказывались. В тот момент я уже был согласен на все что угодно (смеется). Но мне повезло. Мне реально повезло.

Я думаю, если ты хоть немного знаешь, как двигаться и действовать в паре, то это тоже очень помогает, – рассказали полуфиналисты на пресс-конференции.