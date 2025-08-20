  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дрэйпер – Пегуле о выборе партнера на микст US Open: «Все от меня отказывались. Я уже был согласен на все что угодно»
5

Дрэйпер – Пегуле о выборе партнера на микст US Open: «Все от меня отказывались. Я уже был согласен на все что угодно»

Джек Дрэйпер и Джессика Пегула обсудили отличия игры в паре.

Они вышли в полуфинал микста US Open, обыграв Даниила Медведева и Мирру Андрееву (4:1, 4:1).

Журналист: Какие вещи насчет парной игры люди, возможно, не до конца понимают?

Пегула: Она такая быстрая, это очень тяжело. По ходу игры иногда бывают такие качели.

Дрэйпер: Да.

Пегула: Ты чувствуешь, что если важное очко и ты не сделал брейк... Даже в конце нашего матча сегодня я пару раз ошиблась в игре с лета на подаче, они один раз попали очень хорошо – внезапно все полностью перевернулось. Думаю, Даниил должен был бы снова подавать. И вдруг мы уже сражаемся.

Я думаю, что понимание, когда все меняется, а также выбор хорошего места для подачи, правильной расстановки, или хорошего плана на розыгрыш – это очень важно, чтобы сохранить преимущество. Мне кажется, это имеет огромное значение, особенно в паре, особенно в таком коротком формате.

Дрейпер: Это и правда другое. Не уверен, сколько парных матчей сыграл Карлос [Алькарас], Эмма [Радукану], Даниил [Медведев]. Не уверен. Наверное, не так уж много.

Я нечасто видел, как ты играешь пару. Не знал, что ты там довольно успешна (Пегула была финалисткой US Open-2023 в миксте и «Ролан Гаррос»-2022 в паре – Спортс’‘). Это, конечно, помогает.

Пегула: Это не входило в твои критерии, когда ты просил, чтобы тебя с кем-то поставили в пару?

Дрэйпер: Нет. Все от меня отказывались. В тот момент я уже был согласен на все что угодно (смеется). Но мне повезло. Мне реально повезло.

Я думаю, если ты хоть немного знаешь, как двигаться и действовать в паре, то это тоже очень помогает, – рассказали полуфиналисты на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДжек Дрэйпер
logoДжессика Пегула
logoUS Open
logoWTA
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Матс Виландер: «Не думаю, что сейчас Радукану способна выиграть еще один титул «Большого шлема»
120 минут назад
Кливленд (WTA). Самсонова сыграет с Яфань Ван, Кырстя – с Тайкманн, Болтер – с Жакмо, Захарова вышла в 1/4 финала, Кудерметова-младшая выбыла
31сегодня, 13:01
Рууд о том, могут ли все «Большие шлемы» изменить формат микста: «Если болельщикам и игрокам понравится формат US Open, то, может быть, другие турниры тоже об этом подумают»
10сегодня, 11:40
US Open. Квалификация. 2-й круг. Прозорова встретится с Валентовой, Чараева – с Марчинко, Приданкина – с Шибахарой, Селехметьева – с Шиманович
сегодня, 11:11
Уинстон-Сейлем (ATP). 3-й круг. Корда поборется с Майхржаком, Мпетши Перрикар – с Мюллером, Баутиста-Агут – с Фучовичем
сегодня, 10:18
ATP начала сотрудничество с TikTok
3сегодня, 09:53
US Open. Микст. Швентек и Рууд сыграют с Пегулой и Дрэйпером, Коллинс и Харрисон – с Эррани и Вавассори
9сегодня, 09:40
Стефанос Циципас: «Я могу устоять перед всем... кроме пончиков»
11сегодня, 08:47
Глава ATP о календаре: «Игроки сами выбирают свое расписание. Они должны понимать, когда надо поднажать, а когда восстановиться»
23сегодня, 08:34
Юнчаокете в матче с Циципасом прервал 16-матчевую серию поражений от игроков топ-50
7сегодня, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото