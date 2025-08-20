Рууд о том, могут ли все «Большие шлемы» изменить формат микста: «Если болельщикам и игрокам понравится формат US Open, то, может быть, другие турниры тоже об этом подумают»

Каспер Рууд позитивно оценивает изменение формата микста на US Open.

Напомним, в этом году организаторы поменяли правила – на микст выделены два дня на неделе перед одиночной сеткой, сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним.

– Как вы думаете, «Большие шлемы» будут рисковать и так сильно менять что-то, как это сделал US Open с микстом, или такое может произойти только в Нью-Йорке?

– Думаю, им стоит держать ухо востро. Посмотрим. Это было смелое решение со стороны US Open. Знаю, что это вызвало бурную реакцию.

Но в конце концов в теннисе очень-очень много лет мало что менялось в правилах или системе. Почему бы не попробовать что-то еще? Не думаю, что все так и будет продолжаться следующие 30 лет. Мне кажется, что в этом году это все как пробный период. Если болельщикам и игрокам понравится, то, может быть, другие [турниры] тоже об этом подумают. Я не могу говорить от их лица, потому что не знаю, как они считают.

Почти весь день Арена Артура Эша была почти заполнена. Я заметил, что на трибунах были в основном дети, у которых была возможность увидеть игру лучших игроков в совершенно другой обстановке, где мужчины и женщины играют вместе, лучшие игроки объединяются в команды. Мне кажется, для детей и для нас очень классно посмотреть или делать что-то еще, помимо привычного.

Как сказала Ига, когда ты играешь одиночку, то ты сосредоточен на себе. Возможно, не всегда получается относиться к этому спокойно или слишком много веселиться, потому что просто хочется побеждать и побеждать. Это все, о чем ты думаешь.

А теперь мы можем вместе посмеяться. Когда кто-то совершает хороший удар, вы даете друг другу пять. Это вообще другая динамика. Так что сегодня было очень весело здесь играть.

– Вы воспринимаете это как разминку перед турниром и возможность обрести новый игровой опыт в другой обстановке?

– Я был здесь два-три дня. Я тренировался как одиночник с некоторыми игроками. Для меня два дня вполне достаточно. Это не самая затратная физическая работа. Мы можем повеселиться. И еще вы сражаетесь за некоторые призовые. Почему бы не выступить и не выложиться на полную?

Это официальный турнир. Если мы выйдем завтра в финал, то я вполне уверен, что все будут очень сконцентрированы и постараются его выиграть

Мне кажется, это хороший двухдневный перерыв перед тем, как мы вернемся в нашу привычную среду и будем тренироваться только как одиночники. Как минимум я получу опыт. Это хороший маленький перерыв. Если бы его не было, я бы тренировался перед началом турнира девять дней. Когда так происходит, на восьмой, девятый день ты думаешь: «Может ли этот турнир уже начаться?», – поделился Рууд на пресс-конференции после выхода в полуфинал микста US Open в паре с Игой Швентек.