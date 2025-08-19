7

Фис снялся с US Open

20-я ракетка мира Артур Фис пропустит US Open.

В основной сетке его заменит лаки-лузер.

«Из-за травмы я надолго выбыл из тура, а при возвращении снова почувствовал дискомфорт – сначала в Торонто, потом в Цинциннати. Это вынудило меня принять сложное, но разумное решение отказаться от участия на US Open. Я сделал это, чтобы полностью восстановиться. Каждый день я работаю с командой, чтобы вернуться в оптимальной форме и быть готовым к концовке сезона.

Спасибо всем за поддержку», – написал Фис в соцсети.

Француз получил стрессовый перелом в поясничном отделе позвоночника на «Ролан Гаррос».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Артура Фиса
