«Нужно что-то менять». Давидович-Фокина – о расписании турнира в Цинциннати на фоне отказа Синнера

Алехандро Давидович-Фокина отреагировал на отказ в финале турнира в Цинциннати.

Янник Синнер снялся с матча против Карлоса Алькараса при счете 0:5 из-за недомогания.

«Финал в понедельник в 15:00 в августе в Цинциннати… еще и после всей этой серии матчей Торонто-Цинциннати с многочисленными отказами и смертельной усталостью игроков... нужно что-то менять», – твитнул Давидович-Фокина.

Добавим, что Давидович-Фокина снялся с «Мастерса» в Цинциннати во втором круге. Испанец не доиграл встречу против Жоао Фонсеки из-за усталости и плохого самочувствия.